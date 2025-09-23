Spina: “In consiglio comunale altri 22 debiti fuori bilancio che pagheranno i cittadini”

«Ormai il Comune di Bisceglie, tra l’indifferenza di istituzioni e organi di controllo, è diventato un caso nazionale per l’enorme mole di debiti fuori bilancio riconducibili per oltre 11 milioni di euro all’anno 2024, ma spalmati sul 2025 attraverso artifici e ritardi che stanno venendo a galla con le sentenze di ottemperanza a pagare e nomina di commissari “ad acta” (per firmare i mandati di pagamento che gli uffici si rifiutano di pagare), mai verificatesi prima d’ora». Lo afferma il consigliere comunale di opposiziome Francesco Spina a poche ore dal prossimo consiglio comunale previsto per domani pomeriggio.

«Mentre l’amministrazione comunale – prosegue – che rimarrà famosa per i suoi debiti e i continui selfie autocelebrativi, dimentica le questioni drammatiche delle persone più fragili, dell’igiene precaria e del degrado generale, su richiesta delle opposizioni verranno trattate le mozioni urgenti relative al pericolo di interruzione del servizio di trasporto all’istituto Quarto di Palo e di sostegno ai commercianti con lo stanziamento straordinario di 200 mila euro per i danni subiti durante i temporali estivi. Per fortuna che, con l’amministrazione distratta da festine, fuochi e sagre – conclude Spina – c’è qualcuno che pensa agli interessi della comunità biscegliese allo sbando totale».