Spina: “I ruoli tra politici imprenditori e rappresentati istituzionali sono interscambiabili”

“In queste ore si stanno verificando cose stranissime in città: nel sistema politico-istituzionale-economico che governa la città di Bisceglie, la cosa più straordinaria, forse unica in tale forma in Italia, è che i ruoli tra politici imprenditori e rappresentanti istituzionali vari, sono interscambiabili: il cittadino quando parla con loro non può mai capire se parla con il politico, con l’imprenditore o con il rappresentante di qualche istituzione”. A approcciare questa tesi è il consigliere comunale Francesco Spina.

“Il tono è lo stesso, gli argomenti propagandistici sono gli stessi e il fatto che siedano tutti alla stessa ‘tavola’ viene ostentato in ogni forma, come se fosse un fatto normale. Alla faccia di ogni conflitto di interessi – sostiene il consigliere di opposizione – alla faccia della separazione dei ruoli tra controllori e controllati. Questo sistema di governo così arrogante e sfacciato ha solo un limite: che coloro che dovrebbero essere protetti e tutelati, i cittadini, sono soltanto l’ultima ruota del carro, completamente dimenticati. È così che un sistema di governo diventa terribilmente autoreferenziale, non più sistema di tutela di interessi pubblici, ma sistema di alimentazione di interessi affaristici e di interessi egoistici degli appartenenti al sistema”.

“Bisceglie non può più permettersi di essere un onoreficenzificio e un ente di gestione di interessi economici di pochi. La città sta agonizzando lentamente – dichiara – ma il sistema continua a festeggiare e pasteggiare, mentre i tre quarti dei cittadini soffrono di stenti e di tasse e tributi e le attività chiudono o programmano di chiudere a breve. La parte libera della città ha l’obbligo di contribuire con il proprio democratico impegno civico o politico al ripristino delle ordinarie regole di convivenza previste dalla nostra Costituzione e dalle nostre leggi repubblicane. La politica sana della città, svenduta altrove, si riappropri della dignità della sua nobile storia – conclude Spina – e riprenda la giusta e legittima centralità dei processi decisionali di crescita e progresso della comunità per il bene soprattutto delle future generazioni, destinate a diventare di questo passo inconsapevoli vittime di questo sterile sistema di potere. Coraggio”.