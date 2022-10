Spina: “I 5000 loculi promessi faranno la stessa fine dei 5000 posti di lavoro?”

“Dopo i 5000 posti di lavoro ora promettono da anni 5000 loculi per dare degna sepoltura ai defunti della comunità biscegliese”. Esordisce con queste parole il consigliere comunale Francesco Spina alla notizia dell’ampliamento a ponente del campo santo in via Giovanni Bovio (leggi qui).

“Di questi loculi non c’è traccia di cantiere e, addirittura – prosegue Spina – ora spostano l’attenzione su un nuovo cimitero che si realizzerà tra 10 anni almeno. La tecnica di presa per i fondelli è sempre la stessa. Promettono una cosa e fanno il contrario: hanno fatto lo stesso con gli stipendi di sindaco e assessori. Dicevano di restituire la metà e li hanno quasi raddoppiati. Nell’ultimo consiglio comunale, abbiamo trattato proprio queste questioni, abbiamo chiesto conto, come deve fare l’opposizione (con il giusto rigore), del perché degli sprechi continui di soldi dei cittadini con aumenti di stipendi degli amministratori della svolta Angarano-Silvestris, degli incarichi ai loro amici, come Mauro Di Pierro, che godono di doppio stipendio (stipendio comunale più pensione Inps) e dei consigli comunali tenuti sempre in seconda convocazione, con sprechi di risorse dei cittadini (perché ogni consiglio costa al doppio!)”.

“Purtroppo, anziché risolvere i problemi continuano a prendere in giro i cittadini e vanno avanti in 12 (il numero minimo è 13). Eppoi, la farsa del nuovo cimitero (giusto reiterare il vincolo della progettazione della scorsa amministrazione comunale) che viene portato come soluzione alla carenza dei loculi quando tutti sanno che ci vorranno almeno 10 anni per realizzarlo. E l’ampliamento del cimitero esistente a che punto sta? I 5000 loculi promessi faranno la stessa fine dei 5000 posti di lavoro giurati in campagna elettorale dal doppio sindaco Angarano-Silvestris?”.