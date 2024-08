Spina: “Festeggiamo tutti insieme, finalmente, conclusione lavori biblioteca partiti nel 2017”

“L’allora assessore regionale alla cultura Loredana Capone promosse e fece pubblicare il bando sulle “biblioteche di comunità”, con un possibile finanziamento da parte della Regione Puglia di 2 milioni di euro ai Comuni che sarebbero risultati aggiudicatari e vincitori secondo le regole del bando. Il bando regionale fu pubblicato a giugno 2017, con scadenza il 10 ottobre 2017. Poi, causa richieste dei sindaci pugliesi, fu prorogato al 10 novembre. ‘Community library’ è stato un grande bando pubblico, con una dotazione di 20 milioni di euro per il sostegno alle biblioteche di enti locali, scolastiche e di università pugliesi. I fondi sono stati quelli del POR 2014/2020 –Azione 6.7, 100 milioni di euro finiti nella strategia regionale “Smart In”. Quello era l’ultimo anno della mia amministrazione e mi venne subito l’idea di partecipare al bando con il Comune di Bisceglie, ben sapendo di non poter realizzare e concludere i lavori della nuova biblioteca nell’ultimo anno di mia sindacatura, ma certo dell’importanza dell’opera per la città e per le future generazioni”. Lo ricorda il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina a poche ore dall’inaugurazione della Nuova Biblioteca Comunale a Bisceglie.

“Diedi, pertanto – continua – indirizzo agli uffici competenti di predisporre le ‘carte’ e di portare in consiglio comunale la proposta consiliare per l’approvazione dei progetti di riqualificazione del monastero di Santa Croce (Biblioteca Sarnelli) e Villa Angelica, per poter partecipare al bando.

Il 28 luglio 2017, speditamente, i progetti furono approvati in consiglio comunale dalla maggioranza che mi sosteneva e furono inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche (2017-2019). Successivamente, la mia giunta rimasta in carica per la reggenza (con vice-sindaco Vittorio Fata e Stefania D’Addato assessore alla cultura che seguirono più direttamente l’evoluzione del percorso amministrativo) eseguì quegli indirizzi con deliberazione del novembre 2017 e, infine, il finanziamento fu concesso dalla Regione e fu così premiata l’intuizione della mia amministrazione”.

“Oggi si completa quel percorso, proseguito in tutti questi anni lentamente, ma con puntualità, dall’amministrazione Angarano e di questo impegno congiunto di tutte le forze politiche della città, una volta tanto unite da una visione comune – conclude Spina – beneficeranno i giovani studenti e la cultura della città. Complimenti all’amministrazione Angarano, auguri alla nostra amata Bisceglie”.