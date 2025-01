Spina: “Dopo sette anni chiusi teatro, piscina e parchi, ma introducono imposta di soggiorno”

“Dopo un lungo confronto con ‘fiumi di parole’ proferite dagli assessori al ramo, non riusciamo ancora a conoscere il termine di consegna dei lavori (sul cartello dei lavori affisso al ‘Garibaldi’ stava scritto 2019), che deve essere obbligatoriamente indicato a pena di sanzioni pesanti. Non è dato sapere, poi, perché il sindaco non abbia voluto o non voglia firmare, come ha fatto Napoletano prima e io successivamente, l’autorizzazione in convenzione con i Vigili del fuoco, che fornivano, pagando i diritti di qualche decina di euro, i servizi di prevenzione ad ogni manifestazione”. Ad analizzare la situazione è il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“Barletta, come faceva Bisceglie e come fanno il 90% dei Comuni italiani, fa la stessa cosa e il teatro barlettano ha ormai il monopolio teatrale del territorio. E’ perfettamente legittimo e gli altri comuni utilizzano questo sistema più comune, in attesa del perfezionamento dei percorsi burocratici. La scelta di chiudere il teatro per 7 anni è indifendibile e irresponsabile, stiamo perdendo tutto il turismo ‘destagionalizzato’ e stanno chiudendo ora anche i locali del centro. Intanto, l’amministrazione comunale pensa a far cassa istituendo un’altra tassa, quella di soggiorno, che dovrebbero pagare turisti e albergatori. Ma cosa offriamo da sette anni a questa parte ai turisti? Degrado, disorganizzazione e nessun evento importante, nessuna piscina o struttura sportiva fruibile, alberi tagliati e parchi chiusi. Qual è la visione culturale di questa amministrazione? A parte eventi come ‘libri’ e Digithon, che sono frutto di impegni privati, non vedo nessun evento degno di nota partorito dall’amministrazione comunale. Le risposte pervenute finora, nonostante il tentativo da più parti e opinionisti di creare polverone e confusione per nascondere il ‘(grosso) difetto’, sono come la canzone di Mina: “parole, parole e parole…solo parole”.