Spina: “Dopo cadute alberi proposto interrogazione consiliare per provvedimenti urgenti”

«Dopo gli ultimi inquietanti e preoccupanti episodi di cadute di grossi alberi, ho inteso proporre un’interrogazione consiliare all’amministrazione comunale per sollecitare provvedimenti urgenti finalizzati a contenere il pericolo di ulteriori episodi, che mettono a rischio l’incolumità pubblica di alunni e docenti (nelle scuole) e in genere dei cittadini e conferiscono un senso di insicurezza alla comunità biscegliese». A parlare è il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«I vigili del fuoco sono intervenuti più volte per tagliare alberi o grossi rami, che non ricevono cure manutentive e non vengono potati da molti anni. Ho trasmesso l’interrogazione consiliare anche alla Prefettura BAT – fa sapere l’esponente di Azione – perché possa seguire e monitorare i provvedimenti amministrativi che il comune intenderà adottare per eliminare questo grave pericolo, finora sottovalutato dall’amministrazione comunale, e ho trasmesso le foto di almeno una dozzina di episodi che riguardano le autovetture danneggiate e i soccorsi intervenuti».