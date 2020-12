Spina: “Delibera da pagare a gestore servizio igiene urbana ritirata su richiesta mia e delle minoranze”

“Una nottata di Consiglio comunale di sacrificio per i consiglieri, ma fruttuosa per i cittadini biscegliesi: la delibera di pagamento di circa (complessivamente) 800 mila euro da pagare al gestore del servizio di igiene urbana, che avrebbe fatto aumentare la Tari della città considerevolmente, è stata ritirata, su richiesta mia e delle minoranze, da Angarano”. E’ il commento del consigliere comunale di opposizione, Francesco Spina, in merito alla questione piano finanziario dell’igiene urbana.

“Quest’ultimo ha preso atto delle sentenze da me lette – dichiara Spina riferendosi al sindaco Amgarano – del Consiglio di Stato e ha ritirato responsabilmente il punto a rischio. Complimenti anche all’amministrazione che ha preso atto dell’esperienza e della competenza con cui sono stati rilevati gli errori che stava commettendo la maggioranza e ha responsabilmente ritirato il punto. Una bella pagina per i cittadini biscegliesi”.