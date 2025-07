Spina: “Da Consiglio comunale ancora debiti, quasi 10 milioni quelli riconducibili al 2024”

“Purtroppo il dato dei debiti fuori bilancio continua a drenare risorse dei cittadini e a inquietare chi conosce le regole di gestione dei bilanci comunali. Il dato è destinato a peggiorare”. A parlare è il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“Con sentenza n. 299 del 2025 il Comune di Bisceglie è stato condannato nei miei confronti – fa sapere – per l’ennesima volta (ci sono state in precedenza almeno altre dieci sentenze di condanna, che hanno visto soccombente il Comune sempre nei miei confronti) a indennizzare le spese legali da me sostenute quando ero sindaco – ricorda – per esercitare il mio diritto di difesa a norma dell’art. 86 del testo unico degli enti locali, con provvedimento di condanna al pagamento anche alle spese di giudizio. Il mio rammarico non è tanto per la resistenza temeraria del Comune avverso i miei sacrosanti diritti (non sono stato mai tentato di lamentarmi di fronte a vessazioni o ingiustizie, ma ho sempre preferito difendermi nelle sedi opportune come mi ha insegnato l’esercizio della mia professione di avvocato) sempre rispettati in passato dalle precedenti amministrazioni nelle medesime situazioni, ma la circostanza che in tal modo si stanno dissipando, con giudizi assolutamente inutili e pretestuosi (addirittura opposizioni a decreti ingiuntivi, opposizioni all’esecuzione avverso sentenze esecutive o resistenze nei giudizi di ottemperanza avverso sentenze passate in giudicato), risorse pubbliche che si sarebbero potute spendere in favore dei cittadini, abbassando tasse, tariffe o erogando servizi verso le fasce sociali più fragili”.

“Il consiglio comunale di oggi 23 luglio riguarda altri casi simili al mio – ricorda il consigliere di minoranza – che hanno causato ulteriori debiti fuori bilancio all’ente comunale ed evidenti danni erariali con resistenze inutili verso altri cittadini forse ‘antipatici’ (?) a questa amministrazione, così come è avvenuto contro di me. Il 2024, con i debiti fuori bilancio all’ordine del giorno del consiglio del 23 luglio, registra ormai il record storico biscegliese e il record pugliese di debiti fuori bilancio: ci avviamo verso l’ufficializzazione di 10 milioni di euro riconducibili e emersi nel 2024, ma spalmati con artifici giuridici e amministrativi anche nell’anno 2025, falsando così il bilancio consuntivo del 2024 in modo evidente e incontestabile. Di fronte a tale illegalità contabile – conclude Spina – chi non vorrà intervenire per accertare le varie responsabilità erariali potrà solo mettere la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi”.