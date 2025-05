Spina: “Consiglio di Stato conferma pasticci amministrativi su 165, Bisceglie bandiera nera del mattone”

“Il Consiglio di Stato ha riconosciuto in via definitiva le ragioni dei proprietari dei terreni della zona 165, che potranno realizzare i 300 appartamenti fronte mare nella zona di Levante”. Lo afferma in una nota Francesco Spina consigliere comunale di opposizione.

“L’incapacità di esprimere una linea politica – prosegue – i ritardi nel portare in consiglio il PUG nuovo, l’insipienza amministrativa di non essere riusciti a trovare un’intesa con i proprietari, sono gli ingredienti della ricetta di un vero e proprio disastro ambientale, che condanna per sempre i nostri sogni di una Bisceglie turistica, con un parco costiero e sviluppo edilizio coerente con il nostro ambiente e il nostro mare”.

“Il Consiglio di Stato – secondo quanto afferma Spina – ha accertato che la convenzione urbanistica sottoscritta dall’amministrazione comunale (con il consiglio comunale già convocato) il giorno prima dell’adozione del nuovo PUG renda intoccabili i diritti dei proprietari dei suoli di costruire fronte mare. Un errore o un regalo?”.