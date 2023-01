Spina: “Comune adotta il parco urbano nella zona 165 e la rigenerazione del Pantano”

“Altro che le chiacchiere di questi giorni, I sogni possono davvero diventare realtà : il 12 gennaio con l’adozione del PUG predisposto dalle precedenti amministrazioni e votato grazie all’astensione delle opposizioni, si è fatto il primo passo amministrativo concreto per la creazione del parco urbano nella “zona Bimarmi” e per la rigenerazione della zona Pantano e del caratteristico tratto di costa di Ripalta e del porticciolo naturale del pantano”. Lo dichiara il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“Percorsi naturalistici e villaggi compatibili con l’ambiente potranno essere realizzati e portare, attraverso il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione del paesaggio – continua – anche la promozione del territorio e la creazione di importanti opportunità di sviluppo economico e occupazionale. Vedere realizzarsi i sogni giovanili di qualche anno fa che prendono la forma dei necessari atti amministrativi da una grande emozione. Ma dove c’è passione, dove c’è sacrificio, lì nasce il progresso delle comunità e la prospettiva per il futuro sviluppo. Alla politica delle chiacchiere, per fortuna, c’è sempre una risposta in termini di passione e concretezza amministrativa. La costa di levante – conclune Spina – sarà nei prossimi anni una delle strategiche direttrici di sviluppo e progresso della nostra comunità e delle future generazioni”.