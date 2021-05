Spina chiede Interrogazione Consiliare su assegnazione posti nuova area mercatale

Una Interrogazione Consiliare urgente anche con risposta scritta per assegnazione posti nuova area mercatale. È quanto ha chiesto in via ufficiale il consigliere comunale di opposizione, Francesco Spina.

Nella premessa Spina afferma che, “Tre anni fa sono stati cantierizzati i lavori della nuova area mercatale finanziata nell’ambito del PRUACSS. Tali lavori sono stati realizzati su area oggetto di contenzioso con i proprietari della stessa. Che occorre procedere comunque con urgenza all’individuazione dei criteri di distribuzione e assegnazione dei posteggi della nuova area mercatale e alla pubblicazione dei bandi di gara come per legge al fine di consentire al dirigente competente la contrattualizzazione dei singoli posteggi”.

Il consigliere comunale di opposizione chiede quindi di calendarizzare una seduta per conoscere, “Se Codesta amministrazione abbia notizie certe circa i tempi di consegna della nuova opera avente ad oggetto l’area mercatale; abbia intenzione di limitare la consistenza dell’opera predetta in considerazione del contenzioso pendente su una parte della superficie originariamente cantierizzata o intenda procedere all’acquisizione dell’area interessata dal contenzioso con fondi di bilancio. Abbia intenzione di individuare criteri di legge per l’assegnazione dei singoli posteggi e di procedere alla pubblicazione urgente di un bando per consentire l’assegnazione stessa ai dirigenti comunali competenti”.