Spina: “Chi pagherà le spese e i costi di un consiglio comunale inutilmente convocato?”

“A forza di dire bugie, gli si saranno accorciare le gambe o si sarà allungato il naso? Un amministratore che non conosce il regolamento consiliare dopo 6 anni che è sindaco e 16 anni che fa il consigliere dovrebbe chiedere scusa ai cittadini, soprattutto dopo aver detto che l’assenza del vice segretario impediva di svolgere il consiglio urgente sulla gestione dell’immondizia. Lo afferma il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina in merito alla motivazione data dal sindaco Angarano sul rinvio del consiglio comunale monotematico riguardante l’igiene urbana.

“Come possono leggere tutti, l’art. 4 (immagine in basso) del regolamento consiliare prevede che il vice presidente del consiglio non vicario può sostituire il vice segretario assente. Il consigliere comunale che è stato eletto vice presidente non vicario era presente ieri in consiglio. Perché non si è svolto, quindi, ieri il consiglio e perché la maggioranza ha abbandonato vilmente l’aula sottraendosi al confronto chiesto dalle opposizioni per il bene della città? Chi pagherà le spese e i costi di un consiglio comunale inutilmente convocato?”.