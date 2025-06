Spina: “AVS faccia chiarezza e dica da che parte sta, non faccia doppio gioco come il Pd nel 2023”

“Nel 2023 abbiamo assistito, anche durante gli ultimi giorni di campagna elettorale, ad attacchi durissimi del Pd di Bisceglie contro la ricandidatura di Angarano, con interventi durissimi da parte di parlamentari del Pd, consiglieri comunali e, più di tutti, del suo candidato sindaco Vittorio Fata. I cittadini biscegliesi hanno quindi creduto e votato al primo turno il Pd quale forza di opposizione ad Angarano e il Pd ha ottimizzato il dissenso verso la prima amministrazione Angarano, così probabilmente togliendo i voti ad altre forze di opposizione e carpendo la buona fede di chi aveva creduto agli impegni elettorali formulati sui palchi con lacrime e sanguigna passione dai rappresentanti del Pd, salvo vedere plasticamente dopo 3 giorni dalla chiusura del primo turno, durante il ballottaggio, l’abbraccio sul palco elettorale dello stesso Pd ad Angarano. Si trattava chiaramente della plastica raffigurazione di un premeditato vecchio trucchetto elettorale, che mirava a non far andare altrove il forte dissenso elettorale verso la prima amministrazione Angarano”. Parte con questa ricostruzione la nota del consigliere comunale Francesco Spina (Azione), commentando le azioni dell’ultimo periodo da parte di Alleanza Verdi e Sinistra Bisceglie.

“Il trucchetto è così servito ad impedire qualsiasi progetto alternativo all’attuale assetto di potere (non certo di governo) cittadino, con la nota vittoria del ballottaggio, legittima ed ineccepibile nel risultato, ma ottenuta con buona pace dei proclami, dei programmi presentati, del bon ton, e soprattutto dell’interesse dei cittadini. L’obbrobrioso apparentamento-accordo Pd con importanti forze di destra di Bisceglie – continua il consigliere di opposizione – non poteva che determinare l’attuale risultato: la peggiore amministrazione della storia di Bisceglie, il degrado assoluto materiale e culturale della città, a guida, nei primi due anni, PD-AVS-Forza Italia”.

“Nei giorni scorsi abbiamo preso piacevolmente atto che alcune forze politiche originariamente a sostegno di Angarano (Forza Italia e poi AVS) hanno manifestato nette critiche a questa amministrazione comunale. Tuttavia, mentre Forza Italia ha effettuato un congresso che ha sancito la posizione di netta opposizione e contrapposizione ad Angarano e alla sua Giunta, AVS non ha chiarito se sta ancora in maggioranza o all’opposizione. Dopo il trucchetto del Pd nel 2023, che faceva finta di stare all’opposizione ma studiava la formula di alleanza Angarano-Fata per la nuova amministrazione – prosegue – chi ora sta all’opposizione di questa amministrazione fallimentare, con coerenza e trasparenza amministrativa, non può non chiedere ad AVS di dire con chiarezza da che parte stia. Finte di corpo, come quelle del Pd del 2023, hanno fatto molto male alla città e una nuova sceneggiata politica, con conseguente pasticcio amministrativo, impedirebbe la nascita di un nuovo percorso politico che veda al primo posto rinnovamento della classe dirigente e il riposizionamento dell’interesse esclusivo dei cittadini quale vera emergenza del futuro governo comunale. AVS esca da questo equivoco teatrino degli ultimi giorni – conclude Spina – con tanto di patetiche lettere tra Sindaco e partito, e dica a tutti da che parte sta”.