Spina: “Auguri a tutti noi biscegliesi di una città meno spenta e più felice”

“Buon 2023 a nome della mia coalizione, con la speranza viva che il nuovo anno ci restituisca una Bisceglie più attiva e protagonista”. A parlare è il consigliere comunale e candidato sindaco Francesco Spina.

“I biscegliesi non vedono l’ora di rivedere ì grandi eventi spettacolari e culturali a cui erano abituati – prosegue – desiderano riscoprire il piacere di stare insieme nei propri teatri pubblici comunali, auspicano di vedere ripartire il dinamismo turistico, l’economia e il lavoro per tutti, non lasciando mai indietro nessuno e aiutando con misure concrete i più fragili, sperano di vedere mettere al primo posto nella città disorientata l’obiettivo della sicurezza pubblica, del benessere e della salute di tutti. Auguri a tutti noi biscegliesi di una città meno “spenta” e più felice! Che sia uno splendido 2023 per tutti!”.