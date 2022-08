Spina: “Area parcheggio San Lorenzo recintata da due anni, non è più tollerabile”

“L’area di parcheggio di ‘San Lorenzo’, recintata due anni fa dall’amministrazione Angarano per l’apertura di una voragine, non può più rimanere neanche un secondo in questo modo”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“Giusta la manutenzione della torre dell’orologio (leggi qui), ma non è più tollerabile che il centro della città – continua – presenti ormai da anni una situazione di degrado così pesante. Peraltro, l’incuria amministrativa ha come conseguenza la privazione di un’importante area di parcheggio per i cittadini o, se si scegliesse la via della riqualificazione a verde dell’area, la negazione di uno spazio verde utilizzabile soprattutto da bambini e famiglie. Certamente, il recupero e la messa in sicurezza dell’area adiacente il campanile di San Lorenzo costituisce una priorità per la citta quanto e più della manutenzione pure opportuna della torre dell’orologio”.

“L’amministrazione Angarano, che pensavamo portasse avanti contestualmente ai lavori sull’orologio anche i lavori di riqualificazione dell’intera area di ‘San Lorenzo’, dopo l’inaugurazione della torre, cominci immediatamente i lavori su tale vitale area della città – conclude Spina – il cui stato di degrado danneggia anche l’immagine turistica di Bisceglie.”