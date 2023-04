Spina: “Angarano sospende dal 2 maggio servizio navetta per bambini fragili della scuola Monterisi”

“È Stato comunicato stamattina alle circa 20 famiglie di bambini autistici e diversamente abili frequentanti l’istituto scolastico Monterisi che dal 2 maggio i bambini diversamente abili della scuola non potranno più usufruire del servizio navetta comunale per il trasporto dal quartiere Seminario alla scuola Salnitro”. Lo scrive in un comunicato stampa Francesco Spina, candidato sindaco alle prossime elezione comunali, che sottolinea come “ciò sia dovuto alla ormai interminabile chiusura della scuola per i lavori di ristrutturazione senza termine certo”.

“L’amministrazione Angarano, infatti, distratta dai selfie elettorali, ha dimenticato di adottare gli atti amministrativi per coprire economicamente questo servizio”, attacca Spina. “Hanno pensato a raddoppiarsi gli stipendi del sindaco e Co. fino all’ultimo giorno di sindacatura, ma non ai servizi più delicati ed essenziali per i cittadini. Per i bambini fruitori di questo servizio, l’anno scolastico è finito in anticipo a causa della insensibilità di questa amministrazione? Nei prossimi giorni mi attiverò con tutte le mie forze, come ho fatto sempre in questi 5 anni di opposizione, per garantire che i diritti dei cittadini feriti da questo cinismo politico vengano garantiti e ripristinati”, conclude il candidato sindaco.