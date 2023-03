Spina: “Angarano ostacolò in consiglio comunale l’iter del nuovo Ospedale Nord-barese”

“Oggi leggo farneticanti comunicati di amministratori locali che si prendono il merito del lavoro, della programmazione e dei sacrifici degli altri”. Con queste parole parte la nota del consigliere Francesco Spina in relazione alle dichiarazioni del Sindaco Angarano sul progetto dell’Ospedale Nord-barese.

“Agli amici della ‘svolta’ voglio ricordare che nel 2012 Angarano ostacolò in consiglio comunale l’iter del nuovo ospedale del nord barese – affema – voluto dal sottoscritto e dai sindaci dell’epoca come Azzolini di Molfetta. La regione approvò la localizzazione e cominciò l’iter definito oggi dagli attuali consiglieri regionali, in primis Francesco La Notte. Non vorremmo stare ogni giorno a ricordare chi ha realizzato le opere biscegliesi e non lo faremmo se ci fosse in carica un sindaco, di qualsiasi colore politico, ma onesto intellettualmente come quelli del passato. Purtroppo di fronte alle mistificazioni e alle bugie istituzionali che offendono la città di Bisceglie e la dignità di Bisceglie, bisogna ricordare carte alla mano quelli che hanno fatto bene per la città e quelli che hanno soltanto saputo dire…soprattutto chiacchiere al vento: i cosiddetti ”carichi a chiacchiere” della svolta.