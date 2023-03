Spina: “Angarano chiude al pubblico uffici servizi sociali, chiederò lumi in Prefettura”

“Angarano, per la prima volta nella storia biscegliese, chiude al pubblico gli uffici comunali dei servizi sociali. Dopo aver interrotto il ricevimento del pubblico presso i suoi uffici, ora anche i servizi sociali sono stati interdetti al pubblico. Angarano riceverà solo gli ‘amici’ che riusciranno ad avere l’appuntamento?”. Lo dichiara in una nota stampa il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“Al riguardo, ho chiesto un incontro formale, quale candidato sindaco, al Prefetto della BAT, unitamente ai rappresentanti dei partiti della mia coalizione – prosegue Spina – per comprendere se in questa campagna elettorale debbano valere a Bisceglie, come quando sono stato sindaco io, le regole che vietano negli ultimi 45 giorni prima degli elettori (dal 31 marzo in poi) qualsiasi atto di amministrazione, concessione contributi, propaganda politica con i simboli istituzionali”.

“Sono consentiti, infatti, per legge solo gli atti urgenti e indifferibili di ordinaria amministrazione. Se è così, perché gli uffici comunali dei delicati servizi sociali chiudono nella loro attività ordinaria di ascolto, proprio nel periodo pasquale, per consentire solo appuntamenti personali decisi dall’amministrazione Angarano? Chiederò lumi in Prefettura presto”.