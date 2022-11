Spina: “Ancora attacchi personali senza risposte delle scelte politiche della Svolta”

“Stanchissimo, ma sereno. Viaggio a Caserta per lavoro e ritorno tutto in giornata. Eppoi, le solite offese dirette di Angarano che mi rasserenano. Il lavoro onesto e gratuito dell’opposizione, che sottrae il tempo al proprio lavoro e ai propri affetti, è evidentemente serio ed efficiente e sta innervosendo la Svolta. Per la prima volta nella storia Italiana, la colpa delle manchevolezze e dei fallimenti della Svolta non è di chi governa ma è dell’opposizione (Spina)”. Così Francesco Spina dopo aver preso visione del video e delle dichiarazioni del Sindaco Angarano (leggi qui).

“Chi ha chiesto le Primarie sgambettando e bocciando Angarano? Non è stato Silvestris ma Spina, dice Angarano. Chi ha mandato 5000 cartelle di migliaia di euro ai biscegliesi senza specificare di che si tratti? Angarano dice è colpa di Spina. Chi non permette le raccomandazioni ai concorsi che stanno facendo? Dice Angarano è colpa di Spina. Chi ha respinto l’idea di parco urbano nella 165 per fare 300 appartamenti sul mare? Dice Angarano è stato Spina. Chi ha fatto raddoppiare gli stipendi al sindaco e assessori invece che dimezzarli come avevano promesso? Colpa del parlamento italiano e di Spina”.

“È purtroppo inquietante vedere Angelantonio in queste condizioni – dichiara il consigliere di opposizione – in preda quasi a una crisi di nervi, e dedicare, lui sindaco da 5 anni, tutto un video per attaccare Spina come se fosse ancora Spina il sindaco in carica, mentre da 5 anni il sottoscritto esercita fuori dal Comune la sua professione di avvocato e il suo umile ruolo di opposizione datogli dagli elettori senza vendersi e senza compromessi. In macchina, rientrando da Caserta, scrivo con il mio cellulare e dedico questo messaggio ad Angelantonio. “Non te la prendere con me che sto rigorosamente, ma lealmente all’opposizione. Prenditela con chi ogni giorno ti toglie la fiducia, affermando che non sei stato capace, proprio dall’interno della tua maggioranza. Travisi la mia lealtà e chiarezza verso gli elettori per inimicizia nei tuoi riguardi. Apprezzerai, invece, nel tempo chi come me più volte ti ha dato dei consigli senza ipocrisia e senza chiedere mai nulla in cambio fin dall’inizio del tuo mandato. Sarà stata tua superficialità o presunzione, ma hai sempre respinto ogni consiglio e proposta dell’opposizione. Senza ironia ti dico ‘stai sereno’. Se hai operato bene e hai mantenuto le promesse sarai rieletto. Se non lo hai fatto e hai preso il giro i cittadini, verranno eletti in primavera altri come è normale in democrazia. Da 5 anni hai pieni poteri nella città e se Bisceglie sta andando ogni giorno più indietro – conclude – non può essere colpa o responsabilità di altri. Negare questo non è una questione politica è una questione di serietà personale!”.