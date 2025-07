Spina: “Anche i Vigili del Fuoco bloccati nella caotica viabilità cittadina”

“L’amministrazione comunale ripristini le ordinarie regole e misure di programmazione e prevenzione. Ambulanze che spesso non raggiungono per tempo i cittadini che chiedono soccorso a causa di disorganizzazione pubblica (lavori caotici senza programmazione, mancanza di controlli ecc). Vigili del fuoco bloccati (dalla mancata installazione di dissuasori al parcheggio nelle zone nevralgiche del traffico ecc.) nel traffico selvaggio biscegliese, mentre la gente chiede aiuto in preda al panico”. Comincia così il comunicato del consigliere d’opposizione Francesco Spina, che torna a criticare nuovamente l’amministrazione comunale sui temi di viabilità e sicurezza.

“È giusto dare la colpa a chi parcheggia in divieto di sosta o a chi commette un errore umano, ma una amministrazione attenta deve prevedere che non ci troviamo nel mondo delle fiabe in cui tutti rispettano alla lettera le regole e il buon senso. Altrimenti, non ci sarebbero le forze di polizia e i piani di prevenzione ed emergenza che presuppongono proprio gli imprevisti dovuti all’inosservanza delle regole o al caso fortuito”, prosegue Spina. “Per questo motivo, quando da sindaco realizzai la pista ciclabile sulla litoranea, preferii i cordoli in gomma, più sottili e meno ingombranti, e non i grossi blocchi attuali di cemento, che furono realizzati successivamente e per questo realizzammo dei dissuasori per non far parcheggiare sul lato opposto della pista ciclabile, in corrispondenza della parte più stretta della strada. E proprio per questo spirito di prevenzione e programmazione, proprio in corrispondenza della attuale sede estiva del Beverly, feci prevedere, con una convenzione con le Misericordia d’Italia, un presidio di primo soccorso con un’automedica che stazionasse tutta la notte nella zona della movida, quando sulla nostra litoranea c’erano migliaia di giovani e file interminabili di macchine nelle ore serali e notturne delle estati biscegliesi di quegli anni”.

“Sono misure che si possono riprendere e che sottopongo con spirito costruttivo all’attenzione di questa amministrazione, che mi sembra distratta da altre questioni che non riguardano certamente l’interesse pubblico e gli interessi della stragrande maggioranza dei cittadini biscegliesi, chiamati ornai con rigore solo a pagare imposte, tasse e tributi e mai a ricevere i corrispettivi servizi pubblici”, conclude il consigliere.