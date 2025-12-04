Spina: “Altro albero morto per mancanza di manutenzione, mesi che chiediamo censimento”

«Mentre Bisceglie muore giorno dopo giorno, a Palazzo San Domenico sono distratti dalla “verifica” politico-amministrativa. In pratica , vogliono tutti un assessorato in più o la Presidenza di Approdi. In Via degli Artigiani, stamattina, un altro albero morto per mancanza di manutenzione. Purtroppo, con l’assenza di manutenzioni ormai dai 8 anni, ad ogni previsione di pioggia il sindaco dovrebbe interdire attività scolastiche e la sosta nei pressi degli alberi della città». A parlare è il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Perché prima dell’amministrazione attuale gli alberi non cadevano e ora cadono ad ogni pioggia? L’assenza di cura, potatura, manutenzione del verde – continua il consigliere di minoranza – mette a rischio l’incolumità dei cittadini e crea disagi alla minima acqua che piove. Sono mesi che chiediamo un piano e un censimento del verde, mai fatti da questa amministrazione . Ai cittadini rivolgo l’appello a circolare solo se necessario e a non sostare nei pressi degli alberi della città. In assenza di ordini e provvedimenti da parte dell’amministrazione, comunale siano ascoltati almeno i consigli dei cittadini più prudenti. PD , intergruppo e assessori vari – conclude Spina – invece di dimettersi, stanno facendo la “verifica” di quanti assessori spettino a un gruppo rispetto all’altro. Intanto, Bisceglie continua a morire.»