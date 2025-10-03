Spina: “Alla Monterisi cadono alberi, nostri documenti per verificare sicurezza ignorati”

«Alla scuola Monterisi cadono gli alberi sulle “teste” delle persone. Hanno riaperto la scuola con tanto di inaugurazione mastodontica pagata dai cittadini per inaugurare solo un terzo dei lavori programmati, ma soprattutto senza verificare neanche la sicurezza e l’esecuzione della minima manutenzione ordinaria delle aree scolastiche». A parlare è il consigliere comunale di minoranza, Francesco Spina, in merito alla caduta del grosso ramo di un albero presente all’interno dell’area della Scuola Media “Riccardo Monterisi”.

«L’amministrazione è distratta tra selfie e iniziative varie (non amministrative) e i consiglieri di opposizione che chiedono come il sottoscritto – prosegue – i documenti per verificare la sicurezza della scuola vengono ignorati (continuano a reiterare condotte gravemente illecite che violano il “sacro” diritto di accesso dei consiglieri comunali). Siamo nelle mani di “dilettanti allo sbaraglio”. Chi pensa alla sicurezza delle scuole quindi?».