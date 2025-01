Spina: “Ad oggi nessun nuovo investimento sulla Polizia Locale”

“Questa mattina ho partecipato, come ogni anno, alla celebrazione del patrono della Polizia Locale, San Sebastiano. Nel porgere gli auguri al corpo della Polizia Locale, non posso tuttavia non esprimere le mie preoccupazioni su quelle che sono state le gravi criticità emerse dalla relazione del Comandante Dell’Olio“. A parlare è il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“Negli ultimi 7 anni di amministrazione, le nuove 5 assunzioni – sottolinea – sono servite semplicemente a compensare i 5 pensionamenti avvenuti nello stesso periodo . Intanto, altri pensionamenti si stanno per manifestare e, complessivamente, l’anzianità media del corpo della polizia locale biscegliese è diventata molto elevata, senza che ci siano concorsi in vista. Le poche unità attualmente operative, che con spirito di sacrificio e resilienza affrontano molteplici compiti e funzioni – continua – non sono più sufficienti. La poca attenzione comunale verso la sicurezza e l’ordine pubblico della nostra città rischia davvero di diventare un problema serissimo nei prossimi anni”.

“Presenterò presto in consiglio comunale una mozione per programmare in sede di bilancio nuove assunzioni e nuovi provvedimenti in materia di sicurezza urbana. Infatti, non sono previsti nel DUP (documento unico di programmazione) 2025-2027, voluto dalla maggioranza, provvedimenti per la sicurezza urbana o per assunzioni di nuove unità di polizia locale attraverso percorsi selettivi. La sicurezza, non a parole, ma con fatti concreti – conclude il consigliere Spina – deve tornare ad essere una priorità amministrativa per garantire la giusta serenità alla comunità biscegliese”.