Spina: “A Bisceglie TARI e Igiene urbana malissimo, non si può perdere altro tempo”

“Fino a qualche anno fa Bisceglie veniva premiata per l’andamento crescente della percentuale della raccolta differenziata. Purtroppo negli ultimi anni, piuttosto che pensare alla riorganizzazione di un servizio che costa molto (12 milioni di euro circa) e funziona male, l’amministrazione comunale pensa a come congegnare le proroghe (l’ultima annuale), mascherando così appalti ultra milionari in farsesche proroghe tecniche (in questi anni sono state complessivamente 25 le proroghe dell’appalto dell’igiene urbana)”. Lo riferisce in una nota il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“Ora Andria e Trani ci hanno superato e sono state di recente premiate e anche Barletta ha riorganizzato il servizio prevedendo 10 isole ecologiche, mentre Bisceglie langue nell’inedia e nella rassegnazione, con una TARI che vessa commercianti e cittadini – sostiene – e che è praticamente raddoppiata negli ultimi anni. Ho chiesto da giorni le carte del nuovo appalto annuale concesso in proroga, anche per verificare la congruità del piano assunzionale dell’impresa con il contratto stipulato del nuovo appalto di qualche giorno fa. Non si può più perdere altro tempo – conclude Spina – e bisogna pensare a rivedere l’organizzazione del servizio”.