Spazio Civico: “Bando regionale per acquisto autobus elettrici, Comune non perda occasione”

“La Regione Puglia, con Determina n. 2 del 26/01/2023 della Sezione Mobilità, ha messo a disposizione dei Comuni pugliesi oltre 10 milioni di euro per il rinnovo del parco veicoli dedicati al Trasporto Pubblico Locale. Oltre 600 mila euro per la sostituzione di veicoli con non meno di 15 anni di anzianità, sono disponibili per i Comuni pugliesi ammessi al Bando”. Lo riferisce in una nota Spazio Civico Bisceglie.

“Conditio sine qua non la partecipazione al Bando è l’avere uno strumento di pianificazione della mobilità urbana (quale il PUT, PUMS, PUP, PdB, etc.). A tal proposito – prosegue la nota – in passato avevamo proposto altro finanziamento regionale per la progettazione e monitoraggio del PUMS, rimarcando l’importanza di quest’ultimo anche per l’accesso ai finanziamenti in materia. Il Bando è a ‘sportello’, quindi verranno finanziati i progetti ammissibili fino ad esaurimento fondi, in ordine di ricezione delle domande. Le domande progettuali devono essere inviate entro il 6 marzo 2023″.

“Ci auguriamo il Comune non perda alcuna occasione di miglioramento del parco veicoli esistente – concludono da Spazio Civico Bisceglie – sia per il potenziamento del Servizio di trasporto pubblico offerto, sia per la riduzione dell’impatto ambientale dei mezzi di trasporto in città”.