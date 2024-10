Sparatoria a Bisceglie, Prefetto D’Agostino: “Episodio inquietante, lo Stato farà la sua parte”

Una risposta immediata ed efficace all’inquietante episodio verificatosi nelle scorse ore a Bisceglie è stata annunciata dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, nel corso dell’odierna riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata all’indomani della sparatoria verificatasi nel centro cittadino nella notte tra lunedì e martedì scorsi.

L’incontro si è svolto questa mattina in Prefettura alla presenza, oltre che del Prefetto e dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, che ha rappresentato la preoccupazione della comunità locale per quanto accaduto.

“Si tratta di un episodio particolarmente allarmante per la modalità con cui si è verificato e per il coinvolgimento di un ragazzo in età giovanissima, rispetto al quale sono in corso incessanti attività investigative da parte dell’Arma dei Carabinieri, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, che sono certa faranno luce sull’accaduto assicurando quanto prima i responsabili alla Giustizia – ha dichiarato il Prefetto D’Agostino -. Intensificheremo sin dalle prossime ore il controllo del territorio nella città di Bisceglie, ma è doveroso sottolineare che già da diversi mesi le Forze di Polizia stanno ponendo particolare attenzione a tale contesto territoriale, incrementando sensibilmente il numero di servizi ad

alto impatto, le attività di controllo amministrativo in una città dove proliferano attività commerciali e locali di pubblico spettacolo e quelle di contrasto al diffuso fenomeno dell’uso improprio di bici elettriche con l’ausilio della Motorizzazione Civile, problematica particolarmente percepita dalla comunità locale”.

I dati illustrati dalle Forze di Polizia, non a caso, hanno rimarcato come nell’anno in corso a Bisceglie si sia registrato un complessivo calo dei reati del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una diminuzione del 23% anche del reato più diffuso in città, vale a dire quello relativo ai furti, merito anche delle numerose operazioni svolte. Il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri ha inoltre assicurato che una volta terminati i lavori strutturali, in corso di realizzazione anche grazie alla preziosa

collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie, la Tenenza di Bisceglie potrà disporre di sei nuove unità che andranno a rimpinguare l’attuale organico.