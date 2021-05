Sottosegretario Sasso in visita a Bisceglie: “Anno scolastico particolare, importante andare sui territori”

Il sottosegretario del ministero dell’Istruzione, Rossano Sasso, sarà domani a Bisceglie a partire dalle ore 12 per incontrare la comunità scolastica del III Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” (scuola dell’infanzia e primaria). Alla visita parteciperanno anche il sindaco Angelantonio Angarano, il vice prefetto vicario Sergio Mazzia e il dirigente vicario dell’Ufficio scolastico regionale, Mario Trifiletti.

“Quello che sta per terminare – spiega Sasso – è stato un anno scolastico molto particolare a causa della pandemia. Grazie alle vaccinazioni e alle riaperture stiamo riassaporando un po’ di normalità, ma è importante andare sui territori per testimoniare quanto le Istituzioni siano grate ai dirigenti, agli insegnanti e al personale non docente per quello che sono riusciti a fare in questi mesi. Donne e uomini che hanno assicurato a studenti e famiglie la necessaria continuità didattica e un prezioso supporto quotidiano a 360 gradi, spesso in condizioni davvero complesse. Doveroso, dunque, da parte del Governo – conclude Sasso – riconoscere questi meriti e far arrivare anche fisicamente il proprio sostegno alle comunità scolastiche del Paese”.