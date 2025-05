Sosta a pagamento sulla litoranea: i consiglieri Preziosa e Casella denunciano incuria e pericoli

Domenica 18 maggio è stato ufficialmente riattivato il servizio di sosta a pagamento lungo tutta la litoranea di Bisceglie. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dai consiglieri comunali di opposizione Giorgia Preziosa e Gianni Casella del gruppo politico “#nelmodogiusto”, persistono gravi criticità che vanificano i benefici annunciati dall’amministrazione.

«Nonostante i toni trionfalistici con cui si esaltano i presunti risultati positivi del servizio – affermano i consiglieri – le problematiche evidenti e costanti sono ancora ben presenti, a cominciare dallo stato di abbandono e pericolosità di alcune zone chiave del nostro litorale».

In particolare, le aree di parcheggio “Conca dei Monaci” e “Arena del Mare” vengono indicate come esempi emblematici: «Versano in condizioni di trascuratezza inaccettabile, con segnaletica verticale irregolare, cartelli non conformi al Codice della Strada e sporcizia diffusa. Inoltre, l’erba alta e la mancanza di interventi di decespugliamento aggravano una situazione già critica».

I consiglieri puntano il dito contro una gestione che definiscono approssimativa e disallineata rispetto agli standard di una città che si vuole turistica: «Non basta installare parcometri o parlare di aumento delle tariffe. La sicurezza e il decoro urbano devono essere garantiti, soprattutto in un’area a forte vocazione balneare e turistica».

Alla luce di questa situazione, Preziosa e Casella rinnovano l’appello all’amministrazione affinché intervenga tempestivamente per sanare quanto segnalato: «Ci auguriamo che le nostre osservazioni vengano finalmente prese in considerazione. Non è più accettabile che la gestione della sosta a pagamento si limiti alla riscossione senza garantire ai cittadini e ai visitatori servizi adeguati e un ambiente sicuro».