Sosta a pagamento, Avs Bisceglie: “Manca strategia per disincentivare uso dell’auto”

Alleanza Verdi e Sinistra, sezione di Bisceglie, interviene sul nuovo piano tariffario delle aree di sosta a pagamento, in vigore da oggi, lunedì 1 dicembre (LEGGI QUI). Lo fa con un comunicato stampa firmato da Giovanni Papagni, Segretario Sinistra Italiana Bisceglie, in cui si chiede una “strategia istituzionale che miri da una parte a disincentivare l’utilizzo dell’auto privata, prevalentemente alimentata da combustibili fossili o comunque inquinanti, che ad agevolare il cittadino biscegliese”.

“La prima esigenza è quella di creare ulteriori aree di parcheggio esterne oltre a quella già presente nei pressi della Stazione ferroviaria, funzionali alla promozione del commercio di vicinato e dei locali commerciali, per dotarle di un servizio di trasporto pubblico che conduca fino al centro ad un costo che, se parametrato al carrello della spesa eseguita, potrebbe contenersi al limite, se non annullarsi. Per ridurre davvero il numero di auto che ogni giorno invadono il centro, servono innanzitutto aree di parcheggio scambiatore collocate fuori dalla città o nelle sue immediate porte di accesso. Parcheggi comodi, ampi, ben segnalati e soprattutto più economici rispetto alle strisce blu centrali: un sistema tariffario differenziato che premi chi sceglie di lasciare l’auto lontano dal cuore cittadino”, scrivono dalla segreteria di Avs.

“La seconda mira a fronteggiare il congestionamento delle strade cittadine, magari agevolando le aree perimetrali produttive della città (zona artigianale e industriale) sprovviste di un servizio di trasporto diretto ai tanti lavoratori che quotidianamente raggiungono la sede del lavoro con autoveicoli personali. La terza riguarda la reiterata assenza di misure dirette a promuovere la mobilità sostenibile, alternativa all’uso degli autoveicoli in città che avrebbero potuto coinvolgere i Mobility Manager delle scuole, quindi bicibus e piedibus. La quarta, infine, attiene al fatto che con un previsionale di cassa di oltre 700mila euro, si sarebbe potuto intervenire in favore dei cittadini Biscegliesi, soprattutto nel periodo estivo, per generare un sistema virtuoso di ristori da concordare con la Confcommercio e Confesercenti che limiti, fino ad annullarlo, il costo orario delle strisce blu”, si legge nel comunicato stampa.

“A livello infrastrutturale, infine: le piste ciclabili non possono essere ridotte a semplici strisce colorate lungo la carreggiata. La recente pista ciclabile di Via della Repubblica è solo un inizio, ma se rimane limitata ad un tratto stradale senza una progettazione coerente, che integri sicurezza, continuità dei percorsi e connessione con le principali aree della città, rischia di rimanere un elemento isolato e poco funzionale, generando solo frustrazione e contrarietà alle piste ciclabili da parte del cittadino. Nella certezza che l’esercizio della Politica è per prima cosa Responsabilità delle scelte di indirizzo, AVS invita Sindaco e Amministrazione Comunale a farsi carico dei bisogni di una strategia complessiva che prenda in considerazione le reali esigenze di mobilità della città e dei suoi cittadini”, concludono.