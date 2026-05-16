Sinistra Italiana: “Nessuna risposta su richiesta consiglio monotematico gestione del verde”

«Già in data 15 Aprile il nostro consigliere comunale, Gianni Naglieri, ha protocollato la richiesta di un consiglio monotematico sulla gestione del verde: ad oggi non ci risulta alcuna risposta dall’amministrazione. Eppure la Politica della nostra città appare sempre più incapace di reagire ai forti traumi che hanno segnato l’intera comunità biscegliese nel recente mese di Aprile». Lo rende noto Giovanni Papagni Segretario Sinistra Italiana – Bisceglie

«Ci saremmo attesi la presa d’atto del fallimento politico e gestionale di un programma politico rimasto fermo solo al palo delle buone intenzioni, caratterizzato da incompetenze, affidato con delega sindacale ad una squadra Assessorile da selfie, carente del necessario slancio di programmare e realizzare interventi in tutti quegli ambiti in cui nulla è cambiato rispetto al passato».

“Le manutenzioni e le pulizie urbane e periurbane, la desertificazione commerciale, la povertà educativa e sociale, la salute negata, la sicurezza, la mobilità sostenibile e la gestione del traffico, gli spazi ludici per i bambini, i parchi urbani, la valorizzazione dell’intera litoranea costiera, la valorizzazione delle economie agricole ed ittiche, sono tematiche che languono nel pressappochismo di chi, probabilmente, non possiede la giusta consapevolezza del proprio ruolo istituzionale e/o, comunque, dimostra di non essere adeguato».

«Sarebbe troppo semplice mirare al solo scranno delle manutenzioni, ma c’è una incompetenza diffusa in tutti quegli assessorati su cui convergono le criticità accennate. La realtà è che la città vive e interpreta questo momento come l’essere giunti ad un Capolinea Politico. Questa Amministrazione, però, non sente la necessità di fermarsi e cambiare profondamente il suo agire politico per affrontare i troppi problemi inevasi che affliggono la città ed i cittadini Biscegliesi».

«Questi Amministratori sono sordi all’esplodere delle lamentele dei cittadini verso il loro operato, i social sono un evidente esempio (non li leggono o fanno finta?), continuano ad essere scioccamente e cocciutamente abbarbicati alle loro poltrone come se nulla fosse accaduto e sperando fallacemente che “deve passare la nottata”. Nel mentre apprendiamo delle dimissioni dell ‘assessore alle manutenzioni che addirittura rivendica il suo positivo operativo. Lo riteniamo oltremodo grottesco. È il tempo che tutta l’Amministrazione rimetta il mandato ricevuto dai Cittadini Biscegliesi e vada a casa».