Sinistra Italiana: ”Le manutenzioni creano imbarazzo alla politica della città”

“Le manutenzioni a Bisceglie, tra incapacità politiche e inefficienze gestionali, sono la zavorra che, insieme alla gestione rifiuti, peggio di altre crea imbarazzo alla Politica della città”. Inizia così il comunicato stampa firmato dalla sezione cittadina di Sinistra Italiana, guidata da Giovanni Papagni. “La questione posta non è uno spot a vanvera, ma, è l’evidenza concreta di una salsa pasticciata sgradevole per l’assenza storica degli ultimi 7 anni di quei bandí assolutamente necessari alla programmazione della spesa e degli Interventi manutentivi indispensabili. L’assenza ha determinato tanto le discutibili scelte sulla gestione del verde urbano (abbattimenti e piantumazioni) quanto l’assenza di un cronoprogramma degli interventi in materia di gestione e pulizia delle aree verdi cittadine. Le pagine social e le piazze cittadine invocano le dimissioni dell’assessora, giustificata per il solo fatto di essere naturalmente fuori luogo benché il suo mentore abbia fatto di peggio”, scrivono dalla segreteria.

“Insieme a tutto ciò AVS stigmatizza anche, ma diremmo soprattutto, l’operato gestionale di un ufficio preposto che, dopo aver utilizzato maldestramente per tanto tempo i lavoratori part time verticale 8 bis, ha prodotto la Determinazione n. 421 del 15/04/2025 con la quale si affida alla ditta RONDSTAD ITALIA SpA di Milano la somministrazione di ore lavorative a T. D. a 18 lavoratori nei limiti un costo complessivo di Euro 199.997,12. La lettura dell’atto dirigenziale non aiuta a comprendere il particolare vantaggio e/o interesse pubblico nell’affidare direttamente ad una società di somministrazione lavoro di Milano la gestione delle manutenzioni, ma quello che appare certo è che gli operai sono sempre stati privi dei Dispositivi di Protezione Individuale e mai attenzionati da quelle attività connesse alla sicurezza di cui al D. LGS 81/2008 sebbene esistano gli obblighi non delegabili per il datore di lavoro, dirigente delegato e RSPP”, si legge nel comunicato stampa.

“Certi del fatto che l’Assessora potrebbe non avere una giustificata motivazione politica alle questioni sollevate, invitiamo il Sindaco di Bisceglie oltre che a togliere da ogni imbarazzo l’assessora, capro espiatorio di un sistema subito a prescindere dalla sua volontà, anche a modificare la macrostruttura dell’ente, spesso viziata da posizionamenti consolidati, mancanza di turn over e da inconcludenze operative, convinti come siamo che l’ambito richieda delle competenze chiare, professionali e che seguano l’indirizzo politico”, concludono da Sinistra Italiana.