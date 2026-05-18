Sinistra Italiana Bisceglie invita il Comune di Bisceglie ad aderire al programma regionale “Mare Democratico”, presentato dall’assessora regionale all’urbanistica di Sinistra Italiana, Marina Leuzzi, e dal presidente Decaro il 16 maggio.
Il piano prevede 10,35 milioni di euro per il triennio 2026-2028, di cui 3,4 milioni già stanziati per il 2026, per riqualificare le spiagge libere pugliesi e renderle un’eccellenza in termini di accoglienza, sicurezza e accessibilità.
L’iniziativa si articola in due avvisi rivolti ai 69 Comuni costieri:
1. Avviso Spiagge Libere: fino a 50.000 euro per ogni Comune per interventi leggeri e amovibili come passerelle antisdrucciolo, cabine, docce, zone d’ombra, aree per la cura dei neonati e illuminazione a basso consumo.
2. Avviso Spiagge Accessibili: risorse per garantire il diritto alla balneazione alle persone con disabilità, finanziando non solo attrezzature come le sedie JOB, ma anche servizi di accompagnamento, assistenza e personale dedicato, in collaborazione con associazioni e volontariato.
“Il mare in Puglia deve appartenere a tutti, nessuno escluso” ha dichiarato il presidente della Regione Antonio Decaro. Bisceglie, con i suoi 6 km di costa e la vocazione turistica, non può restare fuori da questa opportunità concreta per restituire dignità e qualità alle spiagge libere.
Sinistra Italiana chiede quindi al Sindaco e all’Amministrazione comunale di:
• Presentare la candidatura ai due avvisi regionali entro le scadenze previste;
• Coinvolgere le associazioni locali del volontariato e della disabilità nella progettazione degli interventi;
• Garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse e nella scelta delle aree da riqualificare.
«Investire sulle spiagge libere significa investire sul diritto al mare per anziani, famiglie, persone con disabilità e per chi non può permettersi un lido privato. È una scelta di giustizia sociale – concludono – e di valorizzazione del nostro litorale. Sinistra Italiana è pronta a fare la sua parte per sostenere e monitorare questo percorso, insieme ai cittadini e alle realtà attive sul territorio».