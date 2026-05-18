Sinistra Italiana invita Comune di Bisceglie ad aderire al programma “Mare Democratico”

Sinistra Italiana Bisceglie invita il Comune di Bisceglie ad aderire al programma regionale “Mare Democratico”, presentato dall’assessora regionale all’urbanistica di Sinistra Italiana, Marina Leuzzi, e dal presidente Decaro il 16 maggio.

Il piano prevede 10,35 milioni di euro per il triennio 2026-2028, di cui 3,4 milioni già stanziati per il 2026, per riqualificare le spiagge libere pugliesi e renderle un’eccellenza in termini di accoglienza, sicurezza e accessibilità.

L’iniziativa si articola in due avvisi rivolti ai 69 Comuni costieri:

1. Avviso Spiagge Libere: fino a 50.000 euro per ogni Comune per interventi leggeri e amovibili come passerelle antisdrucciolo, cabine, docce, zone d’ombra, aree per la cura dei neonati e illuminazione a basso consumo.

2. Avviso Spiagge Accessibili: risorse per garantire il diritto alla balneazione alle persone con disabilità, finanziando non solo attrezzature come le sedie JOB, ma anche servizi di accompagnamento, assistenza e personale dedicato, in collaborazione con associazioni e volontariato.

“Il mare in Puglia deve appartenere a tutti, nessuno escluso” ha dichiarato il presidente della Regione Antonio Decaro. Bisceglie, con i suoi 6 km di costa e la vocazione turistica, non può restare fuori da questa opportunità concreta per restituire dignità e qualità alle spiagge libere.

Sinistra Italiana chiede quindi al Sindaco e all’Amministrazione comunale di:

• Presentare la candidatura ai due avvisi regionali entro le scadenze previste;

• Coinvolgere le associazioni locali del volontariato e della disabilità nella progettazione degli interventi;

• Garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse e nella scelta delle aree da riqualificare.

«Investire sulle spiagge libere significa investire sul diritto al mare per anziani, famiglie, persone con disabilità e per chi non può permettersi un lido privato. È una scelta di giustizia sociale – concludono – e di valorizzazione del nostro litorale. Sinistra Italiana è pronta a fare la sua parte per sostenere e monitorare questo percorso, insieme ai cittadini e alle realtà attive sul territorio».