Sinistra Italiana chiede chiarezza sul trasporto pazienti verso il centro “Quarto di Palo”

La segreteria cittadina di Sinistra Italiana, attraverso un comunicato firmato da Gianni Naglieri, è intervenuta sulla vicenda del servizio di trasporto dei pazienti biscegliesi diretti al centro di riabilitazione “Quarto di Palo” di Andria, messo a rischio per i mancati pagamenti arretrati risalenti al 2016. Il partito ribadisce come la continuità del servizio rappresenti un diritto imprescindibile per i cittadini più fragili e chiede chiarimenti politici e amministrativi su una vicenda che presenta ancora troppe zone d’ombra.

Il riferimento normativo è l’articolo 46 della Legge regionale 4/2010, che assegna ai Comuni, riuniti in ambiti territoriali, fino al 60% della copertura dei costi, mentre la parte restante è a carico delle Asl. Tale ripartizione è stata più volte confermata da successive deliberazioni e protocolli regionali. Nel 2016, una Conferenza di Servizi affidò al centro “Quarto di Palo” anche il trasporto degli utenti, con un corrispettivo mensile di 3.500 euro dal 1° gennaio 2017, confermato negli anni successivi dalla Asl Bt fino al 2024.

Secondo Sinistra Italiana, il Comune di Bisceglie avrebbe dovuto versare la propria quota annuale di circa 21.000 euro, ma restano aperte diverse questioni: perché le fatture siano state emesse direttamente dal centro e non dall’Asl, quanti siano stati gli utenti coinvolti, se la quota comunale sia compresa nella fatturazione complessiva della Asl (pari a quasi 115.000 euro annui) e chi abbia controllato la correttezza delle richieste e svolto le necessarie verifiche amministrative.

Il comunicato sottolinea inoltre che, dal 2016, il Comune non avrebbe mai adottato delibere o determine per impegnare formalmente la spesa, lasciando scoperta la copertura del servizio. Restano poi dubbi anche sul periodo dell’emergenza Covid, quando non è chiaro quale trasporto sia stato effettivamente garantito né cosa sia stato oggetto di fatturazione.

Pur evidenziando un ampio consenso politico sulla necessità di tutelare i pazienti disabili, Sinistra Italiana critica la lunga gestione provvisoria protratta per nove anni e accoglie con favore la recente gara europea a procedura aperta bandita dall’Asl Bt, che prevede l’affidamento quadriennale del servizio di trasporto disabili, includendo anche il Comune di Bisceglie nel Lotto 3.