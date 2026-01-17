Sinistra Italiana Bisceglie saluta con soddisfazione la nomina di Marina Leuzzi in giunta regionale

Sinistra Italiana Bisceglie accoglie con grande soddisfazione la nomina della tranese Marina Leuzzi ad assessora nella nuova giunta regionale guidata dal presidente Antonio Decaro. “Una scelta che premia la competenza, la coerenza e l’impegno di una figura che ha saputo rappresentare con forza e passione i valori dell’Alleanza Verdi e Sinistra. La presenza di Marina Leuzzi, architetta e militante di lunga data, è motivo di orgoglio per tutta la comunità di Sinistra Italiana e rafforza la presenza delle forze progressiste nel governo della Regione”, scrivono gli esponenti biscegliesi di Sinistra Italiana.

“La nuova giunta regionale si distingue per una forte e chiara caratterizzazione politica: una squadra che non si rifugia nel tecnicismo o nel civismo, ma che assume con coraggio la responsabilità di guidare la Puglia verso un futuro più giusto, ecologista e solidale. In un tempo in cui la politica spesso si rifugia nell’ambiguità, Decaro ha scelto di costruire un esecutivo che parla il linguaggio della visione e dell’identità, valorizzando le forze progressiste che hanno contribuito alla vittoria elettorale”, si legge nel comunicato stampa.

“La presenza di Marina Leuzzi è per noi motivo di orgoglio: rappresenta un ponte tra i territori e le istituzioni, tra le battaglie sociali e le politiche pubbliche. Siamo certi che saprà interpretare al meglio le istanze di chi chiede una Puglia più verde, inclusiva e attenta ai bisogni delle persone. Sinistra Italiana Bisceglie continuerà a lavorare, dentro e fuori le istituzioni, per rafforzare il progetto dell’Alleanza Verdi e Sinistra e contribuire alla costruzione di un’alternativa di governo fondata su giustizia sociale, diritti e sostenibilità”, concludono.