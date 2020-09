“Sindaco, ecco alcune proposte del gruppo Bisceglie D’Amare”, Di Leo scrive ad Angarano

“Preg.mo Sindaco, Le voglio presentare una situazione potenzialmente pericolosa che mi è stata segnalata da alcuni genitori. E’ cominciato un nuovo anno scolastico. Nonostante la campagna elettorale sia terminata pochi giorni fa, il gruppo politico Bisceglie D’Amare è sempre attivo sul territorio, mettendosi a disposizione della cittadinanza per raccogliere richieste, segnalazioni e quesiti da porre all’amministrazione”, comincia così la missiva del portavoce del movimento politico-culturale Bisceglie D’Amare Marco Di Leo indirizzata al sindaco Angelantonio Angarano.

“Con lo spirito costruttivo che da sempre ci caratterizza, Le riporto alcune delle istanze riferitemi: come mai non è stata garantita la presenza dei presenza dei vigili, agli orari di ingresso e di uscita, presso alcuni plessi scolastici, per regolare il traffico, mettendo quindi in sicurezza l’attraversamento pedonale dei nostri piccoli concittadini?”, chiede Di Leo.

“Le segnalo anche lo stato inadeguato della segnaletica orizzontale, strisce pedonali incluse. Sarebbe opportuno prestare la dovuta attenzione, intervenendo alacremente nei pressi di tutti gli edifici scolastici che presentano queste criticità. Inoltre, mi permetta di farLe una proposta”, aggiunge, “lo scorso anno, molti studenti non hanno potuto usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, nonostante avessero pagato l’abbonamento in anticipo. Perché non garantire loro la sottoscrizione di un abbonamento gratuito per l’anno scolastico in corso? Sarebbe altresì opportuno estendere la misura alle famiglie meno abbienti, magari più povere causa recessione economica derivante dalla crisi sanitaria in atto. Si tratterebbe”, conclude Di Leo, “di un bel gesto dell’amministrazione che, indistintamente dal proprio credo politico, tutti apprezzerebbero”.