Sindaco e Assessori replicano a Spina, “Da che pulpito vien la predica? Lui recordman di partiti cambiati”

“Da che pulpito vien la predica? Il consigliere Spina parla come se la gente non conoscesse il suo modo di fare politica e di amministrare. Lui, il recordman dei partiti cambiati per opportunismo politico, in costante e assillante ricerca di una poltrona”. Parte con questa risposta piccata il comunicato stampa firmato dal Sindaco Angarano e dagli Assessori Angelo Consiglio, Antonio Belsito, Loredana Bianco, Maurizio Di Pinto, Angela Monterisi, Onofrio Musco e Roberta Rigante

“Lui, che ha tirato fuori dal cassetto un credito per farsi dichiarare decaduto, abbandonare la città e provare a farsi eleggere in Parlamento, salvo poi essere sonoramente bocciato. Lui, che ha stabilito il primato dei debiti fuori bilancio, pesantissimi, che stiamo ancora pagando. Ricordiamo ancora le sedute fiume di consiglio comunale con all’ordine del giorno solo montagne di debiti fuori bilancio. Lui, che ha lasciato un contenzioso enorme come sulla 167 e sull’igiene urbana che ancora oggi ci costringe a pagare milioni di euro. Lui, che ha dato inizio alla lottizzazione della maglia 165 e l’ha seguita passo passo anche in Regione, salvo poi attribuire le colpe ad altri. Con lui, che i concorsi hanno visto più e più volte vincitori, casualmente, candidati e parenti di candidati.

“Il Consigliere Spina pensa che la gente abbia dimenticato tutto questo. Come se i Cittadini fossero stupidi o smemorati – dichiarano – prova a prenderli in giro. E, con il suo consueto stile pieno di rancore e veleno, come fa ormai da sette anni, infanga questa Amministrazione e il Sindaco gettando persino ombre sull’onestà e sulla legalità. Ma, per sua sfortuna, tutti i biscegliesi sanno che questi sono i valori fondanti dell’azione del Sindaco e della sua Amministrazione. Siamo aperti alle critiche se fatte con spirito costruttivo. Parliamo con i Cittadini ogni giorno, recependo segnalazioni, idee, proposte. Non pretendiamo di essere perfetti, siamo ben consci che c’è sempre da migliorare e lavoriamo ogni giorno per questo”.

“Ma sull’onestà, sulla trasparenza, sulla legalità non siamo disposti ad accettare accuse che riteniamo infamanti e rimettiamo con vigore al mittente. I cittadini non dimenticano, non sono ingenui: il tempo non annebbi­a. La memoria di una Città si costruisce sui fatti, non sulle narrazioni. Il consigliere Spina – conclude la nota congiunta – se davvero vuole contribuire al bene della Città, faccia proposte concrete e fattibili (cosa che non abbiamo mai visto in sette anni), senza limitarsi a sparare a zero con calunnie e offese“.