Sindaco Angarano sottoscrive in Prefettura protocollo “Mille occhi sulla Città”

Stamattina il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha firmato il protocollo d’intesa “Mille occhi per la Città” sottoscritto dal Prefetto della Bat Maurizio Valiante, dagli istituti di vigilanza privata e di vigilanza campestre del territorio, alla presenza del Viceministro dell’Interno, Matteo Mauri.

Il progetto mira ad aumentare la sicurezza urbana e rurale potenziando il controllo del territorio e attraverso la tempestiva trasmissione di dati e notizie di interesse, anche sulla base di segnalazioni, tra istituti e consorzi di vigilanza e forze dell’ordine.

“Un ulteriore tassello per aumentare la sicurezza nella nostra Città, con particolare riferimento alle campagne al fine di prevenire e contrastare i reati predatori nonché il fenomeno degli incendi e l’abbandono illegale di rifiuti”, ha spiegato il Sindaco Angarano. “Questo importante accordo segue la recente firma del patto per la sicurezza urbana, che prevede l’ulteriore potenziamento della videosorveglianza, già triplicata negli ultimi due anni, insieme ad azioni mirate alla sensibilizzazione dei giovani su bullismo, cyberbullismo e consumo di alcool e droghe. Il nostro Comune ha inoltre aderito al progetto ‘Scuole Sicure’ del Ministero dell’Interno per intensificare i controlli nei pressi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Città. Un sentito ringraziamento va al Prefetto Valiante per la costante attenzione al territorio e per le azioni adottate per l’aumento della sicurezza, fondamentale per garantire ai cittadini maggiore tranquillità e una migliore qualità della vita”, ha concluso il Sindaco di Bisceglie.

“L’attenzione dell’Amministrazione ai temi della legalità e della sicurezza resta costantemente alta, sia sul fronte della prevenzione dei fenomeni di devianza e degrado sia su quello della collaborazione nel contrasto dei reati”, ha commentato Francesco Coppolecchia, consigliere comunale e presidente della Commissione Sicurezza.