Sindaco Angarano: “Non c’è futuro per una Comunità senza la scuola, buon anno scolastico a tutti”

Oggi nei plessi scolastici del Terzo Circolo Didattico sono riprese le attività didattiche. Nei prossimi giorni sarà la volta di tutti i Circoli Didattici e gli istituti scolastici.

“Il primo giorno di scuola è un giorno importante ed emozionante come ogni anno. Finalmente gli attori della scuola tornano a riappropriarsi dei propri spazi: i cortili, i corridoi, le aule tornano a risuonare di vita, di comunicazione, tornano a profumare… di Scuola! Siamo orgogliosi della nostra comunità che va a scuola e che si riappropria della quotidianità, delle campanelle che suonano, dello scambio continuo di sguardi senza filtro, di gesti che avevamo messo da parte e di cui riscopriamo la bellezza e l’importanza”. Cosi esordisce il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in una nota.

“Durante il periodo estivo la Scuola non è stata ferma: ha preparato tutti gli spazi e ha definito le procedure per garantire una riapertura in sicurezza. L’impegno profuso nel periodo estivo da dirigenti e dal personale scolastico tutto è encomiabile e solo grazie agli sforzi di tutti possiamo guardare con ottimismo al nuovo anno scolastico. Certo, ci saranno più regole da rispettare. Ed in questo chiediamo veramente a tutti di remare in un’unica direzione: vivere è convivere – continua il Primo Cittandino – rispettare una norma è a vantaggio nostro e della comunità e ciascuno di noi è comunità. La salute, la sicurezza e il rispetto per sé stessi e per il prossimo è la prima lezione di vita”.

“Siamo certi che uscirà il meglio da noi e, soprattutto, dai bambini e dai ragazzi che tirano fuori risorse inaspettate ed hanno la rara dote di dimostrarsi formidabili anche in situazioni inimmaginabili. Gli auguri – prosegue il Sindaco di Bisceglie – che rivolgiamo insieme all’Assessore alla pubblica istruzione Loredana Bianco e tutta l’Amministrazione Comunale ai Dirigenti Scolastici, al personale docente e non docente, agli alunni e alle alunne e alle loro famiglie è scontato ma non banale: che quest’anno possa concludersi come è iniziato e quindi ‘in presenza’! La tecnologia ci ha aiutato ad abbattere le distanze, ma è importate poter assistere a lezioni in presenza specie per la scuola fatta di rapporti umani veri e non virtuali”.

“Un abbraccio particolare a tutti i bimbi – conclude Angarano – di nuovo inserimento nella scuola dell’infanzia e di prima elementare e ai ragazzi di secondaria di primo e secondo grado che inizieranno presto un nuovo percorso. Non c’è futuro per una Comunità senza la scuola, buon anno scolastico a tutti”.