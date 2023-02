Sindaco Angarano: “Altri significativi passi avanti nel nostro ospedale”

“Dopo l’attesa riapertura del reparto di Ostetricia e Ginecologia che ha consentito di tornare a nascere a Bisceglie, stamattina altri due significativi passi avanti del nostro ospedale: le inaugurazioni del rinnovato Pronto Soccorso più moderno, confortevole e funzionale ad affrontare al meglio le emergenze-urgenze, e del nuovo Laboratorio Analisi, potenziato con apparecchiature all’avanguardia. Il ‘Vittorio Emanuele II’ diventa sempre più, a tutti gli effetti, un ospedale di primo livello, un riconoscimento che si sta guadagnando sul campo”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano dopo le inaugurazioni di questa mattina del nuovo Pronto Soccorso e del nuovo Laboratorio Analisi dell’ospedale di Bisceglie, cui ha preso parte insieme agli Assessori Parisi e Mazzilli e al consigliere comunale Franco Coppolecchia.

“Una notizia confortante per tutti noi – continua – in attesa che si proceda alla realizzazione del nuovo ospedale del nord barese nella nostra Città che sarà un polo sanitario di eccellenza. Il nostro ringraziamento va Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, all’Assessore regionale alla Sanità Rocco Palese, alla Direttrice Generale della Asl Bt Tiziana Dimatteo e alla direttrice sanitaria dell’ospedale Pierangela Nardella per l’attenzione che stanno riservando alla nostra Città e il lavoro quotidiano per rispondere al meglio alla richiesta di cure e assistenza che proviene da un intero territorio. Buon lavoro al Dirigente Responsabile del Pronto Soccorso Dott. Luigi Papa e alla Dirigente Responsabile del Laboratorio Analisi, Dott. ssa Felicia Anna Spadavecchia, ai medici, agli infermieri e al personale sanitario tutto che sarà impegnato nelle nuove strutture completamente riqualificate”.