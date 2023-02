Silvestris: “Una Casa della cultura e delle associazioni nell’ex orfanotrofio Bombini” / VIDEO

Una grande casa della cultura e delle associazioni all’interno dell’ex orfanotrofio Bombini, accanto alla chiesa di San Lorenzo. Questa l’idea lanciata da Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie di coalizione del prossimo 12 marzo. Uno spazio in cui tutte le realtà che fanno arte, danza, teatro, musica, così come quelle impegnate nel sociale, avranno la possibilità di incontrarsi, riunirsi, in cui provare e svolgere le proprie iniziative.

“Nelle città vicine questa idea è già una realtà. Pensiamo alla Cittadella degli Artisti all’ingresso di Molfetta, al Laboratorio Urbano di Terlizzi nell’ex mattatoio o all’Officina San Domenico nel centro storico di Andria. Solo a Bisceglie un luogo del genere non esiste ancora. Noi lo realizzeremo all’interno dell’ex orfanotrofio Bombini: una struttura meravigliosa a due passi dalla Villa Comunale, nel cuore pulsante della nostra città, che attualmente ospita le attività dell’associazione Schára, che la custodisce con cura e rispetto”, annuncia Silvestris.

“La casa della cultura e delle associazioni si svilupperà su due piani, con un meraviglioso chiostro centrale, in cui ogni giorno ci saranno incontri, attività ed eventi. Ma soprattutto ci sarà un luogo di ritrovo sano e sicuro dove far trascorrere il tempo ai nostri ragazzi”.