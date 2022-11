Silvestris: “Un ostello moderno e attrezzato nell’ex Macello” / VIDEO

Trasformare l’edificio dell’ex Macello in un ostello della gioventù. Questa l’idea lanciata da Sergio Silvestris dopo il forum tematico in cui sono state raccolte e discusse le tante idee per immaginare una “città più giovane”. Dal confronto con i cittadini è emersa infatti la voglia di trasformare Bisceglie in una località attrattiva per i tantissimi ragazzi, italiani e non solo, che cercano vacanze economiche, abituati a viaggiare zaino in spalla.

“Quello dell’ex macello è un edificio di grande pregio architettonico, dotato di ampi spazi e caratterizzato da un affaccio diretto sul mare. Finalmente, dopo anni di abbandono, sta per partire un progetto di riqualificazione dell’area e sono stati già stanziati fondi per la realizzazione di un centro polifunzionale per minori e famiglie”, spiega Silvestris.

“Io ritengo, però, che un immobile di quel tipo e con quella posizione sul mare debba avere anche un’altra destinazione d’uso. Al centro polifunzionale potremo affiancare, nei mesi estivi, un ostello attrezzato, moderno e accogliente in grado di intercettare un turismo giovane, sempre in crescita e alla ricerca di posti nuovi da scoprire. Pensate come sarebbe bello se ogni estate, da giugno ad ottobre, centinaia di ragazzi giungessero a Bisceglie da tutto il mondo. E se Bisceglie venisse segnalata su tutti quei siti internet e su quelle riviste specializzate che si occupano di vacanze low-cost e turismo giovanile”.