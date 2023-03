Silvestris: «Trasformeremo terreni comunali abbandonati in meravigliosi orti sociali» / VIDEO

Realizzare anche a Bisceglie, sui terreni di proprietà comunale oggi per lo più abbandonati, degli orti sociali da assegnare gratuitamente agli anziani e ai centri diurni che si occupano di persone con disabilità. Questa l’idea annunciata domenica scorsa, in un teatro Politeama gremito, da Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie di coalizione del prossimo 12 marzo.

«In diverse città italiane gli orti urbani sono un’occasione di impegno sereno per le persone anziane, ma anche un luogo di aggregazione, dove le famiglie si possono ritrovare per coltivare il loro orto, rigorosamente con le pratiche dell’agricoltura biologica e sostenibile. Il Comune dividerà ogni appezzamento di terra oggi abbandonato in piccole strisce dotate di recinzione, di allaccio idrico e di un piccolo deposito per gli attrezzi», afferma Sergio Silvestris.

«Noi, però, vogliamo fare ancora di più: vogliamo trasformare in orti urbani anche quelle grandi porzioni di terra non coltivate adiacenti ad alcune scuole della città. Terreni invasi dall’’erbaccia che in estate rischia di prendere fuoco. Anche lì potremo dividere questa terra in tanti piccoli orti e sarà ancora più bello, perché il lavoro dei nostri anziani agricoltori potrà essere seguito e condiviso dai giovani alunni della scuola e diventare un bellissimo momento per imparare a coltivare l’orto e stupirsi guardando le verdure che crescono».

Quella degli orti urbani è una delle 50 grande idee inserite da Sergio Silvestris nel programma elettorale con cui si presenterà domenica 12 marzo alle primarie di coalizione che sceglieranno il prossimo sindaco di Bisceglie. Possono votare tutti i maggiorenni, con un documento di identità valido, dalle 8 alle 22 presso l’ex pub Ferus in via Porto (accanto alle Vecchie Segherie Mastrototaro).