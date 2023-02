Silvestris: «Recuperare antichi frantoi ipogei per scoprire la bellezza della Bisceglie sotterranea»

«Da sindaco mi impegnerò con i proprietari degli antichi frantoi ipogei per rendere finalmente questi luoghi meravigliosi fruibili dalle scuole, dagli studiosi, dai curiosi che vogliono approfondire la storia dell’agricoltura biscegliese». Questa la nuova proposta di programma presentata da Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie di coalizione del prossimo 12 marzo: quella di rendere visitabili i frantoi ipogei di Bisceglie.

«I frantoi ipogei sono i luoghi in cui si è costruita la forza economica e produttiva della nostra città e sono luoghi che insieme dobbiamo far tornare a vivere», spiega Sergio Silvestris in un video alla scoperta di una città che in pochi conoscono, in cui si produceva olio da centinaia di anni e che è resistita alle ruspe e alle nuove edificazioni.

«L’obiettivo è quello di riaprire i frantoi ipogei per finalità didattiche e di turismo, affinché i giovani biscegliesi possano conoscere una millenaria storia di lavoro, ricchezza, tradizione. E così le tante persone e i turisti che già vengono a Bisceglie ogni anno per acquistare l’olio. Non possiamo permetterci che così tanta bellezza rimanga chiusa e inaccessibile. Lavoreremo insieme ai proprietari delle strutture affinché questo sogno possa finalmente diventare realtà».