Silvestris presenta progetto Parco Don Uva: “Grande polmone verde affacciato sul mare” / VIDEO

Sergio Silvestris ha presentato domenica scorsa, in occasione di un primo incontro pubblico con la cittadinanza, le tre direttrici che guideranno il suo programma per la città: 8 emergenze da risolvere nel breve termine dopo la su elezione a Sindaco, 40 cavalli di battaglia per cambiare radicalmente il volto di Bisceglie nei prossimi anni e 500 interventi, di piccola e media entità, per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.

Annunciando i forum tematici che si terranno nelle prossime settimane presso la Casa delle Idee in via Montegrappa 12, Silvestris ha anticipato uno dei quaranta progetti di ampio respiro da realizzare nei prossimi anni: il “Grande Parco Don Uva” sulla litoranea di ponente.

«Bisceglie ha una grande e meravigliosa litoranea. Siamo l’unica città ad avere più di cinque chilometri di lungomare ciclabile e pedonale. Ma ci manca una grande area verde, un polmone che faccia respirare questa litoranea. Io voglio realizzare un grande parco sul mare, un’area verde boschiva, con alberi ad alto fusto, che diano freschezza anche durante le giornate più calde. Un parco dedicato alle famiglie, ai bambini, agli anziani e agli sportivi, che non dovranno più passeggiare accanto alle macchine in coda», spiega Sergio Silvestris nel video che dettaglia l’iniziativa. «Questa è una delle mie proposte per la città di Bisceglie da realizzare nei prossimi cinque anni. Adesso aspetto le vostre, per costruire insieme un programma condiviso».

Per inviare le proprie proposte tutti i cittadini possono partecipare attraverso il sito www.unastoriatuttanuova.it.