Silvestris incontra i biscegliesi in un evento al Politeama, “Scrivere una storia tutta nuova”

Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie della coalizione civica, incontrerà i cittadini domenica 5 marzo, alle ore 10, presso il Cinema Politeama Italia di Bisceglie (nella sala grande). Sarà l’occasione per illustrare il programma elettorale nella sua interezza, presentare le liste dei candidati che hanno deciso di sostenere Silvestris in questo nuovo impegno e raccontare la visione per il futuro della città per i prossimi anni.

«In questi mesi abbiamo incontrato cittadini, professionisti, associazioni, per discutere insieme proposte e suggerimenti credibili per cambiare il volto di Bisceglie nei prossimi anni. Abbiamo ascoltato tutti e abbiamo realizzato un programma che per la prima volta è stato realmente scritto da centinaia di mani diverse. Domenica 5 marzo lo presenteremo ai biscegliesi, insieme ai tanti progetti da mettere in campo per scrivere una storia tutta nuova per la nostra città. Perché siamo convinti che vincono le idee nuove, i programmi coraggiosi, chi guarda al futuro», dichiara Sergio Silvestris.