Silvestris: “Felici delle tante idee con cui cittadini stanno partecipando a stesura programma”

In poco più di una settimana dalla presentazione del sito www.unastoriatuttanuova.it, più di 110 proposte sono arrivate dai cittadini biscegliesi e sono attualmente in fase di lettura e valutazione da parte del “comitato dei garanti”, costituito da giovani ragazzi e ragazze under 30 a cui Sergio Silvestris ha affidato il compito di vagliare la fattibilità e l’utilità di ciascuna idea inviata tramite la piattaforma.

«Siamo davvero felici dell’entusiasmo che sta generando l’iniziativa di un sito internet per coinvolgere tutti i cittadini nella scrittura del programma. Già numerosissimi sono gli stimoli giunti per migliorare strade, vie, quartieri della città, per pensare soluzioni ai disagi e alle mancanze che i biscegliesi vivono ogni giorno», commenta Sergio Silvestris.

Le proposte già pervenute, e vagliate dal gruppo di ragazzi al lavoro, saranno discusse nei forum tematici che cominceranno nei prossimi giorni. «A breve avremo modo di incontrarci di persona per discutere insieme le idee che stanno giungendo. Nel frattempo, invito tutti i biscegliesi a partecipare a questa fase positiva, scrivendo idee, suggerimenti, critiche e soluzioni attraverso il sito www.unastoriatuttanuova.it. Più saranno le proposte formulate da concittadine e concittadini, più sapremo scrivere una storia tutta nuova per la nostra città».