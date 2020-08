Silvestri (Con Emiliano): “Trasporti gratis per gli studenti con ISEE inferiore a 35 mila euro”

“In Puglia, dobbiamo fare come in Campania. In Campania, il trasporto pubblico è garantito a titolo gratuito per gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni e residenti in Campania, e infatti anche quest’anno è partita la campagna abbonamenti che ormai certifica un significativo alleggerimento dei costi connessi al diritto allo studio dei giovani campani”, questa la nota stampa redatta dal candidato consigliere regionale Marco Silvestri della lista “Con” a sostegno del governatore uscente Michele Emiliano.

“La misura è cofinanziata dalla Regione Campania e Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo POR FSE. L’abbonamento si chiama Unico Campania: ai ragazzi, viene data una smart card personalizzata che possono utilizzare per i propri spostamenti“, aggiunge il candidato Silvestri.

“È possibile ottenere l’abbonamento Unico Campania se si è in possesso dei seguenti requisiti: 1) età compresa tra 11 e 26 anni compiuti; 2) iscritti per l’anno 2020/2021 a: scuole, pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori); università; master universitari o corsi di specializzazione universitaria post laurea; 3) ISEE ordinario in corso di validità non superiore a € 35 mila euro”, sottolinea Silvestri, candidato nella circoscrizione Bat.

“Insomma, una buona pratica che dovremmo rubare il prima possibile per costruire belle speranze partendo dalle esigenze dei più giovani”, conclude Marco Silvestri.