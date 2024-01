Sicurezza: 36 nuove telecamere di videosorveglianza, anche al Dolmen della Chianca

Continua il potenziamento della videosorveglianza in Città con l’obiettivo di contribuire significativamente al monitoraggio del territorio per rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza, sia in centro che in periferia, con particolare attenzione alle zone sensibili.

Sono due i progetti che troveranno realizzazione nei prossimi mesi in virtù di due finanziamenti del Ministero dell’Interno ottenuti dal Comune di Bisceglie: uno di 249mila 994 euro e l’altro di 61mila 478 euro complessivi, di cui 30mila 739 euro di cofinanziamento dell’Ente. Sono in arrivo 36 nuove telecamere, delle quali 16 dotate sensori OCR per la lettura automatizzata delle targhe, unitamente all’implementazione e realizzazione di una rete wireless per l’invio dei dati alla sala operativa della Polizia Locale e al rafforzamento dell’interoperabilità del sistema con la Tenenza dei Carabinieri di Bisceglie. Le videocamere saranno distribuite in diverse zone della Città, tra le quali il rione 167, l’area polifunzionale di via San Martino, vie di ingresso e uscita di Bisceglie, edifici scolastici, le zone artigianali e, per la prima volta, il Dolmen La Chianca.

Per l’assegnazione di entrambi i finanziamenti è stato fondamentale aver sottoscritto il “Patto per la Sicurezza Urbana” con la Prefettura di Barletta-Andria Trani.

“Continuiamo a mantenere gli impegni anche sul fronte della sicurezza”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Nel 2018 erano installate in Città poco più di trenta telecamere di videosorveglianza, con questi due progetti arriveremo ad oltre 110. I numeri sono eloquenti. In pratica, al termine delle nuove installazioni, avremo triplicato il numero dei dispositivi totali presenti a Bisceglie, oltre ad aver migliorato gli apparati e le reti per ottimizzare il loro funzionamento e fare in modo che possano essere un valido supporto per le forze dell’ordine, sia in chiave di prevenzione che di attività investigativa e contrasto all’illegalità. Nel corso del tempo stiamo cercando di arrivare ovunque, soprattutto nei luoghi più sensibili. E per la prima volta copriamo anche il Dolmen La Chianca, con il chiaro intento di preservare il nostro monumento-simbolo. Se ciò è stato possibile è anche grazie alla sinergia con la Prefettura Bat, cui va il nostro sentito ringraziamento. Così come meritano un plauso sia l’Ufficio Tecnico che la Polizia Locale, con in testa i Dirigenti Losapio e Dell’Olio, unitamente a tutti i dipendenti che hanno curato la redazione dei progetti e ne seguiranno la realizzazione”, ha concluso il Sindaco Angarano.

“L’implementazione della videosorveglianza è un ulteriore segno concreto e tangibile dell’attenzione dell’Amministrazione comunale alla sicurezza dei cittadini, che passa anche attraverso la recente assunzione di nuovi agenti di Polizia Locale. Stiamo azionando tutte le leve necessarie per offrire sempre maggiore presidio del territorio e sicurezza alla cittadinanza, presupposti imprescindibili per la tutela dell’ordine pubblico, il rispetto delle regole e un miglioramento della qualità della vita di tutti. Non ci fermeremo, continueremo su questa strada”, ha aggiunto l’assessore Antonio Belsito.