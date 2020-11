Sgominato traffico stupefacenti, Angarano: “Lavoro Autorità testimonia attenzione sul territorio”

“Esprimiamo il nostro plauso e ringraziamento alla Guardia di Finanza per la brillante operazione che ha consentito di assicurare alla giustizia una banda di narcotrafficanti con sede operativa nella nostra Città e attiva in Italia e all’estero”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, commetando l’operazione che ha fermanto un vasto traffico di internazionale di stupecafenti che aveva in Bisceglie la sua sede operativa (leggi qui).

“Il nostro riconoscimento va altresì alla Procura della Repubblica di Bari e alla Direzione Distrettuale Antimafia, che hanno magistralmente coordinato le lunghe e articolate indagini culminate con l’operazione di oggi, molto importante nell’ottica del contrasto al traffico di droga e altri gravi reati. Il lavoro puntuale e scrupoloso delle Autorità inquirenti e delle Fiamme Gialle – conclude il primo cittadino – testimonia attenzione al nostro territorio, garantendogli maggiore sicurezza, e costituisce una perentoria e significativa affermazione della legalità”.