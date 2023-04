Servizio navetta per bambini fragili scuola Monterisi, Angarano risponde a Spina

“Il servizio di trasporto per alunni con disabilità continuerà regolarmente senza alcuna sospensione. Le famiglie sono state già avvisate dagli uffici comunali”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

Il primo cittadino ha risposto quindi alle dichiarazioni di Francesco Spina che nella giornata di ieri aveva affermato: “È Stato comunicato alle circa 20 famiglie di bambini autistici e diversamente abili frequentanti l’istituto scolastico Monterisi che dal 2 maggio i bambini diversamente abili della scuola non potranno più usufruire del servizio navetta comunale per il trasporto dal quartiere Seminario alla scuola Salnitro”.

“Temi così delicati – conclude Angarano – non dovrebbero essere strumentalizzati in campagna elettorale ma purtroppo per qualcuno la campagna elettorale non è mai finita”.